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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:26

Женщину ранило при повторном обстреле Белгорода 2 января

Женщину ранило при повторном обстреле Белгорода 2 января

2 января 2024, 11:23
Фото: Bel.ru
Она получила рваную рану левой кисти, сообщил Вячеслав Гладков.

Во время второй атаки на Белгород в районе 13:15 2 января ранение получила женщина. У неё рваная рана левой кисти. Врачи оказали пострадавшей помощь, от госпитализации она отказалась.

Есть новые повреждения. В городе пострадали торговое помещение и несколько автомобилей. В селе Беловском недалеко от Белгорода осколками посекло автомобиль. В Минобороны сообщили о сбитии пяти украинских ракет РСЗО «Ольха».

Напомним, при обстреле около полудня тяжёлые ранение рук и ног получил мужчина. Его отправили в городскую больницу. Повреждены четыре дома и два автомобиля. Система ПВО сбила на подлёте к городу четыре ракеты «Ольха».

В Белгороде 2 января дважды объявляли ракетную опасность и включали сирены.

Мужчина получил тяжёлые ранения при обстреле Белгорода 2 января
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