Женщину ранило при повторном обстреле Белгорода 2 января

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Во время второй атаки на Белгород в районе 13:15 2 января ранение получила женщина. У неё рваная рана левой кисти. Врачи оказали пострадавшей помощь, от госпитализации она отказалась.
Есть новые повреждения. В городе пострадали торговое помещение и несколько автомобилей. В селе Беловском недалеко от Белгорода осколками посекло автомобиль. В Минобороны сообщили о сбитии пяти украинских ракет РСЗО «Ольха».
Напомним, при обстреле около полудня тяжёлые ранение рук и ног получил мужчина. Его отправили в городскую больницу. Повреждены четыре дома и два автомобиля. Система ПВО сбила на подлёте к городу четыре ракеты «Ольха».
В Белгороде 2 января дважды объявляли ракетную опасность и включали сирены.