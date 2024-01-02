Минобороны: над Белгородом сбили девять ракет «Ольха»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
2 января Белгород снова подвергся атаке со стороны Украины. Около 12 часов над городом раздалась серия взрывов. После в Министерстве обороны сообщили, что средствами ПВО над Белгородской областью сбили четыре ракеты «Ольха».
Тогда ранения рук и ног получил мужчина, его в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Повреждения получили минимум четыре дома и два автомобиля.
В 13:15 над городом снова раздались взрывы. В Белгороде второй раз за день зазвучала сирена и опять объявили ракетную опасность. Подробностей о последствиях после второй атаки пока не сообщалось. В Минобороны сообщили, что над городом сбили ещё пять ракет «Ольха».