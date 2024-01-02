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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

второй за день обстрел Белгорода

Минобороны: над Белгородом сбили девять ракет «Ольха»

2 января 2024, 10:44
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
второй за день обстрел Белгорода
В Министерстве обороны сообщили, что в полдень 2 января на подлёте к Белгороду были уничтожены четыре украинские ракеты типа «Ольха».

2 января Белгород снова подвергся атаке со стороны Украины. Около 12 часов над городом раздалась серия взрывов. После в Министерстве обороны сообщили, что средствами ПВО над Белгородской областью сбили четыре ракеты «Ольха».

Тогда ранения рук и ног получил мужчина, его в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Повреждения получили минимум четыре дома и два автомобиля.

В 13:15 над городом снова раздались взрывы. В Белгороде второй раз за день зазвучала сирена и опять объявили ракетную опасность. Подробностей о последствиях после второй атаки пока не сообщалось. В Минобороны сообщили, что над городом сбили ещё пять ракет «Ольха».

Новые взрывы над Белгородом: ракетная опасность
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#Евгений Грицков#Происшествия#Украина#Белгород#Минобороны#Ольха
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