Минобороны: над Белгородом сбили девять ракет «Ольха»

В 13:15 над городом снова раздались взрывы. В Белгороде второй раз за день зазвучала сирена и опять объявили ракетную опасность. Подробностей о последствиях после второй атаки пока не сообщалось. В Минобороны сообщили, что над городом сбили ещё пять ракет «Ольха».