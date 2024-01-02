Четыре дома и два автомобиля повреждены при обстреле Белгорода

Минимум четыре дома и два автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода 2 января. В один из домов прилетело в крышу. Пострадал мужчина, его с осколочными ранениями рук и ного отправили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Семье предложили временно переехать в гостиницу, но они предпочли остаться у соседей.