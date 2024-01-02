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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

обстрел Белгорода 2 января

Четыре дома и два автомобиля повреждены при обстреле Белгорода

2 января 2024, 10:13
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
обстрел Белгорода 2 января

В Белгороде после обстрела повреждения получили четыре дома и две машины

Спустя час после очередной атаки ВСУ на Белгород мэр рассказал о первых выявленных последствиях.

Минимум четыре дома и два автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода 2 января. В один из домов прилетело в крышу. Пострадал мужчина, его с осколочными ранениями рук и ного отправили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Семье предложили временно переехать в гостиницу, но они предпочли остаться у соседей.

В мэрии Белгорода попросили сообщать о повреждениях в результате обстрела по номеру 122. Информацию передадут профильным службам.

На подлёте к Белгороду системой ПВО сбили четыре цели. Сейчас собирают все данные о последствиях на земле. В городе объявляли ракетную опасность и включали сирену.

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обстрел Белгорода 2 января
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Мужчина получил тяжёлые ранения при обстреле Белгорода 2 января
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#Евгений Грицков#Автомобили#Больница#Мэрия#Опасность#Дома#Белгород#Обстрел#Повреждения#Ранения#Сирена#Система ПВО
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