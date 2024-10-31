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Больница

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Октябрь
Военнослужащим дали возможность лечиться в «гражданских» больницах Белгорода
Раньше помощь можно было получить только в военном госпитале, но они есть не во всех населённых пунктах. Как решили проблему, рассказал Вячеслав Гладков.
31 октября, 06:36
Белгородцы пожаловались на условия для мам в областной больнице
16 октября, 10:20
Сентябрь
«Состояние очень тяжёлое»: врачи — о пострадавших при обстреле юных белгородцах
25 сентября, 07:04
Что произошло с корреспондентом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым?
16 сентября, 15:02
Что известно о состоянии детей, пострадавших во время последних обстрелов Белгорода?
4 сентября, 06:23
Август
Криоконсервация биоматериала: цена, какие анализы нужны, когда могут отказать
28 августа, 10:50
Не зря жаловались? Нарушения нашли в двух больницах Белгорода
28 августа, 10:33
В Белгороде женщина выпала из окна городской больницы
В Белгороде в городской больнице № 2 женщина выпала из окна. Врачи не смогли спасти её. Следователи проводят проверки и опрашивают свидетелей.
21 августа, 15:12
«Террорист» или нет — решают деньги? Почему белгородцев не пустили в больницу
8 августа, 13:17
Мужчина и женщина ранены в белгородском приграничье
7 августа, 23:11
Июль
Больше всего в мае: сколько детей погибло и получило ранения из-за обстрелов ВСУ
31 июля, 15:04
Мужчина погиб по пути в больницу из-за обстрела в селе в Белгородском районе
27 июля, 15:19
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле белгородского мальчика
24 июля, 06:34
«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах
9 июля, 09:41
Июнь
Водитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУ
Происшествие случилось в Борисовском районе. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
27 июня, 17:35
На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
Ранены мужчина и женщина, их везут в больницу в Белгород. В результате взрыва на стоянке повреждено пять машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
26 июня, 09:21
Субботнее утро в Белгороде началось с сирены
Ракетную опасность объявляли не только в областном центре, но и Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекино.
22 июня, 06:40
Два человека пострадало в Белгородской области из-за атаки БПЛА на автомобиль
18 июня, 17:57
Гладков: количество пострадавших в Шебекино увеличилось до семи
14 июня, 18:24
«Оптимизация»: белгородцам пришлось в жару ждать очередь в автобус на флюорографию
Такая ситуация сложилась в Стрелецком. С жалобой к властям обратилась местная жительница. Главврач больницы объяснил, что временные неудобства связаны с технической неисправностью рентген-аппарата.
4 июня, 15:42

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