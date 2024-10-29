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Министерство обороны

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Октябрь
У бойцов теробороны заберут форму для снаряжения отряда «Барс-Белгород»?
29 октября, 05:45
Сентябрь
Гладков: 900 бойцов белгородской самообороны были награждены за свою работу
Во время прямой линии губернатора Вячеслав Гладков поделился успехами бойцов самообороны Белгородской области. Около 900 бойцов были награждены разными ведомствами за свою работу. Он также рассказал, почему именно люди решают вступить в ряды теробороны.
20 сентября, 14:52
Ночью в Белгороде снова было громко. Что произошло?
20 сентября, 06:23
Август
Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
13 августа, 12:24
Белгородский срочник попал в плен ВСУ после боёв в Курской области
7 августа, 09:32
Июль
В Белгороде стало лучше, но угроза есть: зачем формат обучения обсуждают с родителями
30 июля, 18:05
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
К выбору средств индивидуальной защиты следует подходить с особой ответственностью. Сегодня из-за перенасыщения рынка иностранными изделиями сомнительного производства это сделать непросто. Но существуют предприятия, которым можно довериться.
16 июля, 12:27
Оперштаб: почему в сводках не уточняют, чем ВСУ атаковали Белгородскую область
Белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, почему он не указывает в своих сводках, чем именно обстреливают Шебекино. В оперативном штабе объяснили причину.
14 июля, 14:29
«Необходимо время»: в Кремле сделали заявление о безопасности Белгорода
10 июля, 09:49
Июнь
Удар ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе: что известно к этому часу
23 июня, 15:34
Месяц назад началась «харьковская операция»: как она изменила СВО и жизнь Белгорода?
11 июня, 16:02
Ожесточённые бои у Волчанска и работа «Ахмата»: что происходит на харьковском фронте?
3 июня, 14:48
Ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью
1 июня, 17:33
Май
Спикер областной Думы встретился с участниками белгородской теробороны
Серьёзный разговор, открытое общение, работа в едином ключе. Сегодня в Старом Осколе председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился с участниками территориальной обороны.
31 мая, 13:10
Март
Десять снарядов РСЗО Vampire сбили рано утром в воскресенье над Белгородом
31 марта, 04:55
Охота на нечисть продолжается: за неделю у госграницы уничтожили пять «Вампиров»
20 марта, 12:28
Эти что здесь забыли? Ракету американского ЗРК Patriot сбили под Белгородом
19 марта, 20:30
Пошла «ответка»: Минобороны публикует кадры с уничтожением ВСУ у Белгородской области
19 марта, 11:14
Танки уничтожили украинские миномёты на границе с Белгородской областью: видео
Министерство обороны РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийских и миномётных расчёты в приграничном районе Белгородской области. Из установок украинские военные формирования били по территории региона.
19 марта, 08:30
«Авантюра чистой воды». Военный журналист — о «предвыборных» атаках ВСУ на Белгород
15 марта, 12:59

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