Министерство обороны

Выбирай осмотрительно . Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту

К выбору средств индивидуальной защиты следует подходить с особой ответственностью. Сегодня из-за перенасыщения рынка иностранными изделиями сомнительного производства это сделать непросто. Но существуют предприятия, которым можно довериться.