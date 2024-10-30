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Атака

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Белгородцы стали покупать больше машин премиум-класса, а украинку обвинили в шпионаже
30 октября, 16:34
Украинский БПЛА в Шебекино влетел в окно школы и взорвался
30 октября, 13:43
Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
30 октября, 11:30
«Испугались все — это нормально»: попадание дрона в многоэтажку в Белгороде
28 октября, 14:34
Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде
28 октября, 13:34
Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?
28 октября, 12:01
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
28 октября, 11:02
Украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался в Белгородской области
24 октября, 12:47
Пострадала женщина: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
22 октября, 17:54
Белгородцы из неприграничного района пожаловались на звуки взрывов
22 октября, 16:45
Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина
21 октября, 06:11
В Белгороде отработала ПВО: жители находят осколки по всему городу
20 октября, 06:46
Дроны атаковали автобус и административное здание в Белгородской области
16 октября, 16:51
Супружеская пара пострадала при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области
8 октября, 08:15
Из-за дронов? Стало известно, почему ТРЦ «РИО» в Белгороде временно не работает
3 октября, 09:45
Не только Белгород и Старый Оскол: где ещё есть последствия ночной атаки дронов
3 октября, 09:30
Дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, ранен мирный житель
2 октября, 20:22
Сентябрь
Шесть частных домов пострадали от обстрелов и беспилотников в Белгородской области
25 сентября, 07:25
Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
21 сентября, 15:11
Дрон влетел в окно здания в Белгородской области, произошёл взрыв
18 сентября, 13:44

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