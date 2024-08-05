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Автотранспорт

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Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?
5 августа, 12:41
Спрос на лизинг растёт
Об этом свидетельствуют итоги работы за шесть месяцев 2024 года ВТБ Лизинг.
30 июля, 14:07
В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье
3 июня, 14:02
«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозке
3 июня, 07:46
Детсады, школы, МКД: появилась информация о разрушениях в Белгороде и районе
20 марта, 10:50
СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных на борт Ил-76
Военных привезли автоколонной. Кадры в Telegram-канале опубликовал СК РФ. Позже военно-транспортный самолёт вместе с людьми сбили ВСУ в Белгородской области.
27 января, 08:29
Пока не превратилась в тыкву: в Белгороде продают транспорт Золушки
Лот продавец оценил в 450 тысяч рублей. В описании указано, что карету запрягать лошадьми не обязательно.
23 января, 04:01
Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло
Во второй день 2024 года ВСУ трижды атаковали областной центр ракетами «Ольха». Один человек погиб, семеро ранены, многочисленные повреждения в жилых домах и автотранспорта.
2 января, 15:06
2023
«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы
25 декабря 2023, 06:32
Автопарк Белгородэнерго пополнился автотранспортом повышенной проходимости
Автопарк филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» пополнился восьмью новыми автомобилями повышенной проходимости.
8 декабря 2023, 11:20
2019
Почему личный автомобиль в России может снова стать роскошью
30 сентября 2019, 17:01

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