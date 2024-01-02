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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

обстрел Белгорода 2 января

В Белгороде из-за обстрелов сократили число автобусных рейсов

2 января 2024, 13:43
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Белгорода 2 января
В белгородском министерстве транспорта попросили горожан по возможности оставаться дома.

Из-за обстрелов и регулярной ракетной опасности 2 января в белгородской агломерации решили сократить число рейсов общественного транспорта в целях безопасности.

«В связи с оперативной обстановкой принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации. Просим белгородцев и гостей города, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу», — сообщили в белгородском минтрансе.

Напомним, днём 2 января осколок пробил крышу пассажирского автобуса в Белгороде. Лёгкое ранение руки по касательной получила одна из пассажирок.

Всего Белгород во второй день нового года обстреливали трижды. Есть один погибший и семеро пострадавших. ПВО сбила на подлёте к городу 17 украинских ракет «Ольха». В городе трижды объявляли ракетную опасность и включали сирену.

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