В Белгороде из-за обстрелов сократили число автобусных рейсов

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Из-за обстрелов и регулярной ракетной опасности 2 января в белгородской агломерации решили сократить число рейсов общественного транспорта в целях безопасности.
«В связи с оперативной обстановкой принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации. Просим белгородцев и гостей города, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу», — сообщили в белгородском минтрансе.
Напомним, днём 2 января осколок пробил крышу пассажирского автобуса в Белгороде. Лёгкое ранение руки по касательной получила одна из пассажирок.
Всего Белгород во второй день нового года обстреливали трижды. Есть один погибший и семеро пострадавших. ПВО сбила на подлёте к городу 17 украинских ракет «Ольха». В городе трижды объявляли ракетную опасность и включали сирену.