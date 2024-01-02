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Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Кинотеатр

«Кина не будет»: три кинотеатра в Белгороде приостанавливают свою работу

2 января 2024, 18:52
Фото: 1MI
Кинотеатр

Кинотеатры в Белгороде приостанавливают работу

На какой срок действует ограничение, мэр Белгорода Валентин Демидов не уточнил. Однако все ранее купленные билеты можно будет использовать позже, когда кинотеатры откроются.

В Белгороде временно не будут работать три кинотеатра. Соответствующее решение принято 2 января. Речь идёт о «Русиче», «Победе» и «Радуге».

Как долго кинотеатры останутся закрытыми, не уточняется. Однако известно, что ранее купленные билеты можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.

Не будут работать и те кинотеатры, которые расположены в крупных торговых центрах Белгорода: в «Рио», «Мега Гринне» и «Сити Молле». ТРЦ приостанавливают работу 3 и 4 января. Из-за усилившихся обстрелов горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома.

Только за сегодняшний день, 2 января, Белгород трижды попал под огонь ВСУ. Есть погибший и пострадавший, разрушения в частных и многоквартирных домах.

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#Белгородская область#Происшествия#Кинотеатры#Новости Белгорода#Закрытие#Инна Рогова#Белгород#Валентин Демидов
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