«Кина не будет»: три кинотеатра в Белгороде приостанавливают свою работу

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
В Белгороде временно не будут работать три кинотеатра. Соответствующее решение принято 2 января. Речь идёт о «Русиче», «Победе» и «Радуге».
Как долго кинотеатры останутся закрытыми, не уточняется. Однако известно, что ранее купленные билеты можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.
Не будут работать и те кинотеатры, которые расположены в крупных торговых центрах Белгорода: в «Рио», «Мега Гринне» и «Сити Молле». ТРЦ приостанавливают работу 3 и 4 января. Из-за усилившихся обстрелов горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома.
Только за сегодняшний день, 2 января, Белгород трижды попал под огонь ВСУ. Есть погибший и пострадавший, разрушения в частных и многоквартирных домах.