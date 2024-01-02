«Кина не будет»: три кинотеатра в Белгороде приостанавливают свою работу

Не будут работать и те кинотеатры, которые расположены в крупных торговых центрах Белгорода: в «Рио», «Мега Гринне» и «Сити Молле». ТРЦ приостанавливают работу 3 и 4 января. Из-за усилившихся обстрелов горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома.