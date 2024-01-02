Число раненных при обстрелах Белгорода 2 января выросло до 11 человек

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
По словам губернатора, в результате трёх обстрелов в Белгороде ранения получили 11 человек. Один из снарядов прилетел в частный дом — у мужчины осколочные ранения головы и рук, его прооперировали. Местный житель находится под наблюдением врачей. Позже в больницу привезли его жену и сына — у них контузия и шоковое состояние. Их отпустили на амбулаторное лечение.
Ещё шесть человек получили ранения в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки и головы, у женщины — контузия и ранения головы. Сейчас они проходят лечение в областной больнице. Ещё двоих пострадавших привезла в больницу бригада медицины катастроф — у мужчины и женщины контузия. Их осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение. Помимо этого, двое мужчин с контузией отказались от госпитализации.
Кроме того, в районе салона «Мерседес» пострадала женщина. У неё рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Её осмотрели врачи, от госпитализации она отказалась.
Осколком также была ранена местная жительница в общественном транспорте. Осколок пробил крышу автобуса и травмировал руку женщины по касательной. Женщину доставили в травмпункт. Врачи оказали ей всю необходимую медпомощь.
Напомним, что во время обстрела погиб один человек. Мужчина ехал на машине, когда рядом с ней разорвался снаряд.