Число раненных при обстрелах Белгорода 2 января выросло до 11 человек

Ещё шесть человек получили ранения в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки и головы, у женщины — контузия и ранения головы. Сейчас они проходят лечение в областной больнице. Ещё двоих пострадавших привезла в больницу бригада медицины катастроф — у мужчины и женщины контузия. Их осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение. Помимо этого, двое мужчин с контузией отказались от госпитализации.