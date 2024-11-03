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Пострадавшие

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3 ноября
Четыре человека пострадали из-за обстрела под Белгородом
3 ноября, 10:12
Из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом пострадал мужчина
3 ноября, 07:56
2 ноября
Белгородец ранен при взрыве беспилотника в его автомобиле
2 ноября, 08:58
1 ноября
Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине
1 ноября, 09:15
31 октября
Пока власти пытаются решить мусорную проблему, был задержан белгородский бизнесмен
31 октября, 15:30
Пострадавшая при вчерашнем обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии
31 октября, 07:56
30 октября
Украинский БПЛА в Шебекино влетел в окно школы и взорвался
30 октября, 13:43
Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
30 октября, 11:30
Четыре человека ранены в результате прилёта в Белгородской области
30 октября, 09:00
28 октября
Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?
28 октября, 12:01
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
28 октября, 11:02
27 октября
За сутки ВСУ обстреляли 28 белгородских населённых пунктов и два муниципалитета
27 октября, 08:00
Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения
27 октября, 06:28
26 октября
У белгородца в руках взорвался неизвестный предмет
Мужчина получил травмы после взрыва в Краснояружском районе, сообщил Telegram-канал «Красная Яруга». Позже информацию подтвердил Вячеслав Гладков.
26 октября, 09:58
25 октября
Сгоревший ранее белгородский ТЦ «Галерея» снова попал под обстрел ВСУ
25 октября, 11:25
Двое белгородцев были ранены в результате обстрела ВСУ
25 октября, 09:04
Дрон-камикадзе ударил по белгородской многоэтажке, есть прилёт в частном секторе
25 октября, 07:57
24 октября
Украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался в Белгородской области
24 октября, 12:47
23 октября
Дроны ВСУ атаковали Шебекинский округ и Белгородский район, ранен мужчина
23 октября, 18:22
Женщин перестали брать в «Барс-Белгород» и как ещё помогут семьям участников СВО?
23 октября, 15:30

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