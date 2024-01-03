14-летняя девочка пострадала от обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
ВСУ за сутки атаковали Белгород и ещё пять районов. В результате ударов есть жертва и раненые.
Так, в Белгороде от обстрела из РСЗО «Ольха» погиб мужчина, ехавший в машине. Рядом с автомобилем разорвался снаряд. От атак пострадали 11 человек: только трое остаются в больницах, остальных отпустили на амбулаторное лечение.
Ещё одна пострадавшая есть в селе Солоти Валуйского горокруга. Ранена 14-летняя девочка. Она пострадала от осколков в результате работы ПВО. Школьница получила непроникающее ранение груди, врачи оказали ей всю необходимую помощь на месте.
Что касается разрушений, в Белгороде их зафиксировали в 64 частных домах и семи квартирах в шести МКД. Пострадали семь хозсубъектов, один гараж и 44 машины. Подомовой обход продолжается.
Последствия обстрелов есть и в Белгородском районе. В Разумном пострадали семь частных домов, гараж, четыре машины. В Северном разрушения есть в одном частном доме, в Беловском — в четырёх домах и в одном авто, в Таврово — в шести домах, гараже и машине, в Дубовом — в трёх домах и одном авто, в Новосадовом — в одном доме и одном авто.
Помимо этого, ВСУ атаковали Журавлёвку двумя артснарядами и сбросили с беспилотника в Нехотеевке один осколочный боеприпас. Однако в этих случаях обошлось без последствий.
В валуйском селе Солоти в результате атаки повреждены восемь частных домов и линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Под ударом накануне были ещё три приграничных района. По Грайворонскому горокругу выпустили в общей сложности 34 различных снаряда, по Шебекинскому горокругу — 17. В результате удара по Шебекино повреждения получило производственное здание.
В Краснояружском районе взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без последствий.