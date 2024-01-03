14-летняя девочка пострадала от обстрела в Белгородской области

Последствия обстрелов есть и в Белгородском районе. В Разумном пострадали семь частных домов, гараж, четыре машины. В Северном разрушения есть в одном частном доме, в Беловском — в четырёх домах и в одном авто, в Таврово — в шести домах, гараже и машине, в Дубовом — в трёх домах и одном авто, в Новосадовом — в одном доме и одном авто.