Каковы последствия после четвёртого за день обстрела Белгорода?

Posted Вчера, 20:29
Published Вчера, 20:29
Modified Вчера, 20:35
Updated Вчера, 20:35
Во время очередной атаки на Белгород со стороны Украины пострадавших, по предварительной информации, нет.
Есть повреждения. В городе в трёх домах выбило окна, осколки повредили газовую трубу и одну машину. В Белгородском районе в трёх домах пострадали крыши.
Оперативные службы уточняют последствия на местах.
По сообщению Министерства обороны, при четвёртом обстреле ВСУ использовали семь ракет «Ольха» и две ракеты «Точка-У».
2 января ВСУ четырежды обстреливали Белгород и Белгородский район. Один человек погиб, ещё 11 получили ранения разной степени тяжести. Разрушения зафиксированы в более 70 домах, повреждены 44 автомобиля, семь хозсубъектов и два гаража.