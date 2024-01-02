Каковы последствия после четвёртого за день обстрела Белгорода?

2 января ВСУ четырежды обстреливали Белгород и Белгородский район. Один человек погиб, ещё 11 получили ранения разной степени тяжести. Разрушения зафиксированы в более 70 домах, повреждены 44 автомобиля, семь хозсубъектов и два гаража.