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Posted Вчера, 20:29

Published Вчера, 20:29

Modified Вчера, 20:35

Updated Вчера, 20:35

обстрелы Белгорода 2 января

Каковы последствия после четвёртого за день обстрела Белгорода?

2 января 2024, 20:29
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрелы Белгорода 2 января

Над Белгородом и районом при новой атаке ВСУ сбили девять воздушных целей

В Белгороде снова работала ПВО. На подлёте к городу сбили девять воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Во время очередной атаки на Белгород со стороны Украины пострадавших, по предварительной информации, нет.

Есть повреждения. В городе в трёх домах выбило окна, осколки повредили газовую трубу и одну машину. В Белгородском районе в трёх домах пострадали крыши.

Оперативные службы уточняют последствия на местах.

По сообщению Министерства обороны, при четвёртом обстреле ВСУ использовали семь ракет «Ольха» и две ракеты «Точка-У».

2 января ВСУ четырежды обстреливали Белгород и Белгородский район. Один человек погиб, ещё 11 получили ранения разной степени тяжести. Разрушения зафиксированы в более 70 домах, повреждены 44 автомобиля, семь хозсубъектов и два гаража.

Четвёртый обстрел за день: в Белгороде снова работает ПВО
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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Обстрелы Белгорода 2 января
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