Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах за два дня белгородцах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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30 декабря ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. Есть погибшие и пострадавшие. В больницах на сегодняшний день остаются 70 раненых. 25 из них находятся в федеральных клиниках. Есть пациенты в тяжёлом состоянии.
При обстрелах Белгорода 2 января пострадали 11 человек: число со вчерашнего дня не изменилось. В больницах остаются трое. Восемь человек отпустили домой на амбулаторное лечение.
Один человек в результате обстрелов Белгорода 2 января погиб.
Напомним, что утром 3 января ВСУ выпустили 12 ракет по Белгородской области. О разрушениях пока не сообщалось: проводится подомовой обход.