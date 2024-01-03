Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах за два дня белгородцах

30 декабря ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. Есть погибшие и пострадавшие. В больницах на сегодняшний день остаются 70 раненых. 25 из них находятся в федеральных клиниках. Есть пациенты в тяжёлом состоянии.