Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Больница

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах за два дня белгородцах

3 января 2024, 06:59
Фото: Midjourney
Больница
После атаки 30 декабря в больницах остаются 70 человек. После вчерашнего неспокойного дня пострадавших по-прежнему 11, трое из них — в стационарах. Подробности сообщил глава региона.

30 декабря ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. Есть погибшие и пострадавшие. В больницах на сегодняшний день остаются 70 раненых. 25 из них находятся в федеральных клиниках. Есть пациенты в тяжёлом состоянии.

При обстрелах Белгорода 2 января пострадали 11 человек: число со вчерашнего дня не изменилось. В больницах остаются трое. Восемь человек отпустили домой на амбулаторное лечение.

Один человек в результате обстрелов Белгорода 2 января погиб.

Напомним, что утром 3 января ВСУ выпустили 12 ракет по Белгородской области. О разрушениях пока не сообщалось: проводится подомовой обход.

«Ситуация остаётся напряжённой»: Гладков — об утренних атаках на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде не будет СМС-оповещения во время обстрелов. Почему, ответил ГладковКаковы последствия после четвёртого за день обстрела Белгорода?При обстреле Белгорода погиб 27-летний водитель ЕТК
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Новости Белгорода#Раненые#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Белгородским школьникам могут продлить каникулы из-за участившихся атак ВСУ
Сегодня, 06:21
«Ситуация остаётся напряжённой»: Гладков — об утренних атаках на Белгород
Сегодня, 06:02
Крупнейшие торговые центры Белгорода закроются из-за обстрелов
Вчера, 18:14
Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгород утром 3 января
Сегодня, 06:29
«Это предательство!» Мэр Белгорода попросил горожан не снимать фото и видео по СВО
Вчера, 20:48
Погибшую при обстреле Белгорода семью и годовалого сына похоронили в селе Казацкое
Вчера, 15:25