«Ситуация остаётся напряжённой»: Гладков — об утренних атаках на Белгород

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Рано утром 3 января Белгород уже обстреляли дважды. Сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили несколько воздушных целей.
Точной информации о разрушениях пока нет. Подомовой обход начнут, как только позволит обстановка. После этого приступят к восстановительным работам.
В целом же ситуацию в Белгороде Вячеслав Гладков назвал «напряжённой».
Напомним, что 2 января в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность. Есть разрушения в частных домах и квартирах, гаражах, хозсубъектах, повреждены автомобили.