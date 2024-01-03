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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Обстрел

«Ситуация остаётся напряжённой»: Гладков — об утренних атаках на Белгород

3 января 2024, 06:02
Фото: 1MI
Обстрел

Гладков прокомментировал утренние обстрелы Белгорода

Дважды сработала ПВО. Подомовой обход проведут, когда рассветёт, сообщил губернатор. После этого планируют начать восстановительные работы.
Сюжет
Пво

Рано утром 3 января Белгород уже обстреляли дважды. Сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили несколько воздушных целей.

Точной информации о разрушениях пока нет. Подомовой обход начнут, как только позволит обстановка. После этого приступят к восстановительным работам.

В целом же ситуацию в Белгороде Вячеслав Гладков назвал «напряжённой».

Напомним, что 2 января в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность. Есть разрушения в частных домах и квартирах, гаражах, хозсубъектах, повреждены автомобили.

Что известно о разрушениях после неспокойного дня в Белгороде?
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