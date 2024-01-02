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Posted Сегодня, 19:12

Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Последствия обстрела Белгорода

Что известно о разрушениях после неспокойного дня в Белгороде?

2 января 2024, 19:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода

Гладков оценил последствия обстрелов Белгорода

В столице региона разрушения к окончанию дня зафиксировали в 53 частных домах и шести квартирах. Пострадали хозяйственные субъекты и машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

2 января в результате трёх обстрелов Белгорода разрушения есть в 53 частных домах и в шести квартирах четырёх многоквартирных домов. Помимо этого, повреждения есть в семи хозсубъектах.

Пострадали 37 машин. В результате прилёта также повреждён один автобус.

Разрушения в результате неспокойного вторника есть и в Белгородском районе. К окончанию дня повреждения зафиксировали в 14 частных домах, двух гаражах и семи машинах.

В Белгороде и Белгородском районе 2 января было очень громко. Несколько раз в столице региона объявляли ракетную опасность.

По информации Минобороны РФ, около полудня сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха», час спустя — ещё пять ракет, а в районе 14:30 — восемь.

В результате прилётов один человек погиб, ещё 11 пострадали.

Число раненных при обстрелах Белгорода 2 января выросло до 11 человек
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