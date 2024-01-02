Что известно о разрушениях после неспокойного дня в Белгороде?

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
2 января в результате трёх обстрелов Белгорода разрушения есть в 53 частных домах и в шести квартирах четырёх многоквартирных домов. Помимо этого, повреждения есть в семи хозсубъектах.
Пострадали 37 машин. В результате прилёта также повреждён один автобус.
Разрушения в результате неспокойного вторника есть и в Белгородском районе. К окончанию дня повреждения зафиксировали в 14 частных домах, двух гаражах и семи машинах.
В Белгороде и Белгородском районе 2 января было очень громко. Несколько раз в столице региона объявляли ракетную опасность.
По информации Минобороны РФ, около полудня сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха», час спустя — ещё пять ракет, а в районе 14:30 — восемь.
В результате прилётов один человек погиб, ещё 11 пострадали.