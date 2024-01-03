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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Гладков назвал способ оперативного получения информации об обстрелах в Белгороде

В Белгороде не будет СМС-оповещения во время обстрелов. Почему, ответил Гладков

3 января 2024, 06:36
Фото: 1MI

Гладков назвал способ оперативного получения информации об обстрелах в Белгороде

По словам губернатора, отправить одновременно всем сообщения об атаке не получится. Но есть другой способ оперативного получения информации о ракетной опасности.

В регионе не будут запускать СМС-оповещения об обстрелах. Об введении такого способа информирования ранее просили сами белгородцы.

Однако губернатор Вячеслав Гладков ответил, что запустить СМС-оповещения не получится.

Невозможно СМС-сообщения отправить всем пользователям одновременно. То есть это действия, которые происходят последовательно. К сожалению, технические возможности не такие. Если помните, несколько месяцев назад во время обстрела Шебекино СМС-ки приходили через час после окончания обстрела. Конечно, это недопустимо.
Вячеслав Гладков

Вместо этого глава региона предложил установить приложение от МЧС РФ, чтобы оперативно получать уведомления о ракетной опасности.

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