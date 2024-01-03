В Белгороде не будет СМС-оповещения во время обстрелов. Почему, ответил Гладков

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В регионе не будут запускать СМС-оповещения об обстрелах. Об введении такого способа информирования ранее просили сами белгородцы.
Однако губернатор Вячеслав Гладков ответил, что запустить СМС-оповещения не получится.
Невозможно СМС-сообщения отправить всем пользователям одновременно. То есть это действия, которые происходят последовательно. К сожалению, технические возможности не такие. Если помните, несколько месяцев назад во время обстрела Шебекино СМС-ки приходили через час после окончания обстрела. Конечно, это недопустимо.
Вячеслав Гладков
Вместо этого глава региона предложил установить приложение от МЧС РФ, чтобы оперативно получать уведомления о ракетной опасности.