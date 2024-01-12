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СМС-оповещение

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2024
Гладков объяснил, почему белгородцев не оповещают о ракетной опасности по радио
12 января, 18:43
В Белгороде не будет СМС-оповещения во время обстрелов. Почему, ответил Гладков
3 января, 06:36
2023
Этим утром ВСУ атаковали сразу три белгородских села
23 августа 2023, 05:31
За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ около четырёх раз
Жителям региона прислали СМС-оповещения с предупреждением об обстрелах.
19 августа 2023, 15:51
Под обстрел ВСУ попало белгородское село
15 августа 2023, 05:15
За сутки ВСУ атаковали восемь населённых пунктов в Белгородской области
4 июля 2023, 18:58
Белгородцы недовольны работой приложения МЧС при обстрелах
Не у всех при открытии приложения видны сообщения об обстрелах, хотя уведомления приходят. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.
3 июля 2023, 20:30
Утром под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской области
СМС-оповещения получили жители города Валуйки и села Графовка Краснояружского района.
19 июня 2023, 05:10
Белгородское село второй раз за сутки попало под обстрел ВСУ
25 мая 2023, 16:53
Белгородское село попало под обстрел ВСУ
3 мая 2023, 16:01
Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор
25 апреля 2023, 15:15
Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области
25 апреля 2023, 04:00
Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село
23 апреля 2023, 17:06
Четвёртый обстрел за сутки: ВСУ атаковали село в Шебекинском округе
23 апреля 2023, 16:10
СМС-оповещения о включении сирен некоторым белгородцам пришли с большим опозданием
1 марта 2023, 13:03
Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом
14 февраля 2023, 12:35
2022
Со стороны Украины обстреливают Шебекино
Жители города получают СМС-сообщения об обстреле с просьбой спрятаться в укрытие.
31 декабря 2022, 22:09

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