ВСУ обстреляли магазин в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
ВСУ 3 января атаковали магазин в селе Замостье в Грайворонском горокруге. В здании выбило окна, посечён фасад. На месте происшествия работают оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей и других разрушений нет, сообщил губернатор.
В Грайворонском горокруге 3 января также обстреляли Глотово. Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители трёх населённых пунктов на время остались без света. К устранению проблемы планировали приступить после согласования с Минобороны.
Кроме того, в регионе сегодня обстреляли Солоти в Валуйском горокруге. Пострадала 14-летняя девочка, разрушения есть в восьми домах.