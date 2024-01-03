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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Замостье в Белгородской области попало под обстрел

ВСУ обстреляли магазин в Белгородской области

3 января 2024, 14:55
Фото: 1MI

Замостье в Белгородской области попало под обстрел

По селу ударили 3 января. Раненых среди мирных жителей нет, но есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 3 января атаковали магазин в селе Замостье в Грайворонском горокруге. В здании выбило окна, посечён фасад. На месте происшествия работают оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей и других разрушений нет, сообщил губернатор.

В Грайворонском горокруге 3 января также обстреляли Глотово. Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители трёх населённых пунктов на время остались без света. К устранению проблемы планировали приступить после согласования с Минобороны.

Кроме того, в регионе сегодня обстреляли Солоти в Валуйском горокруге. Пострадала 14-летняя девочка, разрушения есть в восьми домах.

14-летняя девочка пострадала от обстрела в Белгородской области
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