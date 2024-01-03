После массированных обстрелов в Белгороде могут снести восемь домов

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Белгороде оценивают разрушения, нанесённые обстрелами ВСУ 2 января. В нескольких домах выбило окна, посекло крыши, фасады и заборы. Как заверил губернатор, по некоторым адресам уже закрыли тепловой контур. Рабочие уже делают замеры, изготавливаются стеклопакеты.
Восстановление начнут с кровель и окон, затем строители перейдут к внутренней отделке. Выбор материалов для ремонта обещают согласовывать с жителями. К хозпостройкам перейдут только после восстановления домов.
Вместе с тем восемь частных домов в Белгороде могут снести: в них нашли признаки нарушения несущих конструкций. Сейчас ожидается заключение экспертов. Дома, которые могут снести, находятся на улицах Драгунской, Речной, Железнодорожной, Корочанской, а также в переулках 3-й и 6-й Супруновский.
В результате обстрелов Белгорода 2 января разрушения выявили в 64 частных домах и семи квартирах в шести МКД. Помимо этого, повреждено семь хозсубъектов, гараж и 44 машины.