После массированных обстрелов в Белгороде могут снести восемь домов

Вместе с тем восемь частных домов в Белгороде могут снести: в них нашли признаки нарушения несущих конструкций. Сейчас ожидается заключение экспертов. Дома, которые могут снести, находятся на улицах Драгунской, Речной, Железнодорожной, Корочанской, а также в переулках 3-й и 6-й Супруновский.