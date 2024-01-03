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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Разрушенный дом

После массированных обстрелов в Белгороде могут снести восемь домов

3 января 2024, 13:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушенный дом

В Белгороде оценивают масштабы разрушений от обстрелов

Власти провели подомовой обход по тем объектам, в которых разрушения зафиксировали за последние сутки. Уже делаются замеры и изготавливаются стеклопакеты для повреждённых окон. Вместе с тем некоторые дома могут снести, сообщил губернатор.

В Белгороде оценивают разрушения, нанесённые обстрелами ВСУ 2 января. В нескольких домах выбило окна, посекло крыши, фасады и заборы. Как заверил губернатор, по некоторым адресам уже закрыли тепловой контур. Рабочие уже делают замеры, изготавливаются стеклопакеты.

Восстановление начнут с кровель и окон, затем строители перейдут к внутренней отделке. Выбор материалов для ремонта обещают согласовывать с жителями. К хозпостройкам перейдут только после восстановления домов.

Вместе с тем восемь частных домов в Белгороде могут снести: в них нашли признаки нарушения несущих конструкций. Сейчас ожидается заключение экспертов. Дома, которые могут снести, находятся на улицах Драгунской, Речной, Железнодорожной, Корочанской, а также в переулках 3-й и 6-й Супруновский.

В результате обстрелов Белгорода 2 января разрушения выявили в 64 частных домах и семи квартирах в шести МКД. Помимо этого, повреждено семь хозсубъектов, гараж и 44 машины.

Последствия обстрелов в Белгороде Последствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в Белгороде Последствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в Белгороде Последствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в Белгороде Последствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в Белгороде Последствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в Белгороде Последствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в БелгородеПоследствия обстрелов в Белгороде
Последствия обстрелов в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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