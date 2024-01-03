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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Собаки в приюте

Животные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов

3 января 2024, 10:15
Фото: vk.com/luchik_nadezhdy31
Собаки в приюте

Директор белгородского приюта рассказала о мучениях собак при обстрелах

В приюте «Лучик надежды» шесть собак пострадали, пытаясь сбежать от громких звуков. Животные хотели выбраться из вольеров и поранили лапы и морды. В группе приюта сообщили, что взрывы заставляют собак «вести себя не совсем адекватно».

Взрывы в Белгороде пугают не только людей, но и животных. В группе приюта «Лучик надежды» сообщили, что при громких звуках собаки начинают крушить вольеры и вести себя «не совсем адекватно».

«Профлисты они пытаются разорвать зубами на куски, при этом травмируют лапы. Пытаются выбраться на свободу и застревают между прутьев. Крушат будки, они просто разносят их в щепки», — пишут в официальной группе в ВК.

Директор приюта Наталья Пчёлкина рассказала изданию «Подъём», что уже пострадали шесть собак. Животные пытались сбежать и порезали лапы и морды.

2 января из-за раздававшихся над городом взрывов алабаи испугались настолько, что прыгали через вольеры.

«Там высота 2 метра 20 см, а вверху такая незакрытая полоса — сантиметров 40. Умудряются туда запрыгнуть и пытаются вылезти. Вчера алабайка разрезала себе все ноги, пока вылезала оттуда», — рассказала Пчёлкина журналистам.

Приют объявлял сбор на покупку более прочных профлистов, его уже закрыли. Помимо этого, удалось закупить доски, чтобы восстановить будки.

Собаки в приютеСобаки в приюте
Собаки в приютеСобаки в приюте
Собаки в приютеСобаки в приюте
Собаки в приюте
Фото: vk.com/luchik_nadezhdy31
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