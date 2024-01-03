Животные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Взрывы в Белгороде пугают не только людей, но и животных. В группе приюта «Лучик надежды» сообщили, что при громких звуках собаки начинают крушить вольеры и вести себя «не совсем адекватно».
«Профлисты они пытаются разорвать зубами на куски, при этом травмируют лапы. Пытаются выбраться на свободу и застревают между прутьев. Крушат будки, они просто разносят их в щепки», — пишут в официальной группе в ВК.
Директор приюта Наталья Пчёлкина рассказала изданию «Подъём», что уже пострадали шесть собак. Животные пытались сбежать и порезали лапы и морды.
2 января из-за раздававшихся над городом взрывов алабаи испугались настолько, что прыгали через вольеры.
«Там высота 2 метра 20 см, а вверху такая незакрытая полоса — сантиметров 40. Умудряются туда запрыгнуть и пытаются вылезти. Вчера алабайка разрезала себе все ноги, пока вылезала оттуда», — рассказала Пчёлкина журналистам.
Приют объявлял сбор на покупку более прочных профлистов, его уже закрыли. Помимо этого, удалось закупить доски, чтобы восстановить будки.