Погибших при обстреле Белгорода готовы отпевать бесплатно

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Погибших при обстреле Белгорода 30 декабря готовы отпевать бесплатно. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.
В случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших будут за счёт средств Белгородской епархии. Патриарх Кирилл также попросил оказать посильную материальную и духовную поддержку тем, кто потерял близкого человека.
По словам главы РПЦ, белгородцы проявили «мужество и стойкость перед лицом выпавших на их долю испытаний», а священники сохранили присутствие духа и не впали в уныние.
В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек. Пятеро из них — дети. Одну семью с малолетним ребёнком похоронили накануне под Белгородом — погибли бывший директор водоканала, его жена и годовалый сын.
4 января похоронить должны девушку и её сына-первоклассника. Они переехали в Пятигорск в прошлом году, но вернулись на новогодние каникулы, чтобы навестить бабушку в Белгороде. В итоге девушка и мальчик попали под обстрел и погибли.