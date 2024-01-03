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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Церковь

Погибших при обстреле Белгорода готовы отпевать бесплатно

3 января 2024, 11:23
Фото: 1MI
Церковь

Белгородская епархия будет отпевать погибших 30 декабря за свой счёт

Патриарх Кирилл поручил оказать пострадавшим, а также семьям погибших необходимую помощь. Акцент сделали не только на духовной, но и на материальной поддержке, сообщили в пресс-службе РПЦ.

Погибших при обстреле Белгорода 30 декабря готовы отпевать бесплатно. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

В случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших будут за счёт средств Белгородской епархии. Патриарх Кирилл также попросил оказать посильную материальную и духовную поддержку тем, кто потерял близкого человека.

По словам главы РПЦ, белгородцы проявили «мужество и стойкость перед лицом выпавших на их долю испытаний», а священники сохранили присутствие духа и не впали в уныние.

В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек. Пятеро из них — дети. Одну семью с малолетним ребёнком похоронили накануне под Белгородом — погибли бывший директор водоканала, его жена и годовалый сын.

4 января похоронить должны девушку и её сына-первоклассника. Они переехали в Пятигорск в прошлом году, но вернулись на новогодние каникулы, чтобы навестить бабушку в Белгороде. В итоге девушка и мальчик попали под обстрел и погибли.

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