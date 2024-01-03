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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Неразорвавшийся снаряд

Гладков сделал важное заявление на фоне массированных обстрелов Белгорода и области

3 января 2024, 11:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Неразорвавшийся снаряд

Белгородцев предупредили о неразорвавшихся снарядах

Из-за усилившихся атак жители региона могут обнаружить на земле опасные находки. Что делать в этом случае, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ стали усиленно атаковать Белгород и регион в целом. После массированных обстрелов на земле могут остаться неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные находки.

Что делать, если вы попали в такую ситуацию? Прежде всего нужно сообщить местонахождение опасного предмета по номеру 112 и ждать дальнейших указаний.

Подходить слишком близко, трогать и перемещать боеприпас ни в коем случае нельзя. Необходимо отойти на безопасное расстояние и помочь сделать это детям и пожилым людям.

По возможности следует обозначить место опасной находки, чтобы от неё не пострадали другие люди.

Только за два дня — 2 и 3 января — в Белгороде нашли четыре неразорвавшихся снаряда. Все они были в частном секторе. Территории оцепляли, людей вывозили в безопасное место.

+2 неразорвавшихся снаряда: опасные находки в Белгороде не заканчиваются
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Снаряд#Боеприпас#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Неразорвавшийся снаряд
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