Гладков сделал важное заявление на фоне массированных обстрелов Белгорода и области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
ВСУ стали усиленно атаковать Белгород и регион в целом. После массированных обстрелов на земле могут остаться неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные находки.
Что делать, если вы попали в такую ситуацию? Прежде всего нужно сообщить местонахождение опасного предмета по номеру 112 и ждать дальнейших указаний.
Подходить слишком близко, трогать и перемещать боеприпас ни в коем случае нельзя. Необходимо отойти на безопасное расстояние и помочь сделать это детям и пожилым людям.
По возможности следует обозначить место опасной находки, чтобы от неё не пострадали другие люди.
Только за два дня — 2 и 3 января — в Белгороде нашли четыре неразорвавшихся снаряда. Все они были в частном секторе. Территории оцепляли, людей вывозили в безопасное место.