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Published Сегодня, 08:13

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Неразорвавшийся снаряд

+2 неразорвавшихся снаряда: опасные находки в Белгороде не заканчиваются

3 января 2024, 08:13
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Неразорвавшийся снаряд

В Белгороде нашли два неразорвавшихся снаряда

Один уже обезвредили, решение по второму принимается. Территории оцеплены, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде нашли ещё два неразорвавшихся снаряда. Об этом мэр Валентин Демидов сообщил 3 января.

Оба снаряда находятся в частном секторе. Один боеприпас уже обезвредили. Сейчас принимается решение по второму.

Территории, где обнаружили боеприпасы, оцепили. Людей вывезли в безопасное место.

Накануне обезвредили ещё два снаряда. Оба тоже упали в частном секторе.

Накануне Белгород несколько раз попал под обстрел. Погиб один человек, ещё 11 пострадали. Неспокойно в городе было и ранним утром 3 января. ПВО в общей сложности сбила 12 ракет.

Неразорвавшийся снарядНеразорвавшийся снаряд
Снаряд Снаряд
Разрушения в домеРазрушения в доме
Неразорвавшийся снаряд
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Ещё один снаряд не разорвался: белгородцев предупредили о возможном взрыве
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Боеприпасы#Снаряды#Инна Рогова#Белгород#СВО#Валентин Демидов
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