+2 неразорвавшихся снаряда: опасные находки в Белгороде не заканчиваются

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Белгороде нашли ещё два неразорвавшихся снаряда. Об этом мэр Валентин Демидов сообщил 3 января.
Оба снаряда находятся в частном секторе. Один боеприпас уже обезвредили. Сейчас принимается решение по второму.
Территории, где обнаружили боеприпасы, оцепили. Людей вывезли в безопасное место.
Накануне обезвредили ещё два снаряда. Оба тоже упали в частном секторе.
Накануне Белгород несколько раз попал под обстрел. Погиб один человек, ещё 11 пострадали. Неспокойно в городе было и ранним утром 3 января. ПВО в общей сложности сбила 12 ракет.