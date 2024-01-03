Белгородским школьникам могут продлить каникулы из-за участившихся атак ВСУ

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Белгородским школьникам могут продлить каникулы. Причина — участившиеся атаки ВСУ. Вопрос о продлении каникул рассмотрит оперштаб. Заседание запланировано на 8 января.
Если примут положительное решение, то каникулы продлят в Белгороде, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах. Учеников здесь могут оставить дома до 19 января.
Детсады в перечисленных районах и в столице региона будут работать в режиме дежурных групп.
Дальнейшее решение по обучению примут исходя из оперативной обстановки. Пока же в Белгороде она остаётся напряжённой, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
О том, как продолжат работу после новогодних праздников колледжи и вузы, глава региона не сообщил.