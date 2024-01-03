ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: последствия ощутили жители трёх сёл

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Окраина Глотово в Грайворонском горокруге попала под обстрел 3 января. Последствия атаки ощутили жители трёх сёл: Глотово, Козинки и Безымено.
Здесь временно не будет света, так как при обстреле пострадала линия электропередачи. К решению проблемы приступят после согласования работ с Минобороны РФ.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что ранним утром 3 января ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Помимо этого, под обстрел попало село Солоти — пострадала 14-летняя девочка, разрушения зафиксировали в восьми частных домах.