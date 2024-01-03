Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

ВСУ обстреляли окраину Глотово в Белгородской области

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: последствия ощутили жители трёх сёл

3 января 2024, 12:12
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли окраину Глотово в Белгородской области

Абоненты трёх населённых пунктов в Грайворонском горокруге временно остались без света. Устранять проблему начнут после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Окраина Глотово в Грайворонском горокруге попала под обстрел 3 января. Последствия атаки ощутили жители трёх сёл: Глотово, Козинки и Безымено.

Здесь временно не будет света, так как при обстреле пострадала линия электропередачи. К решению проблемы приступят после согласования работ с Минобороны РФ.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что ранним утром 3 января ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Помимо этого, под обстрел попало село Солоти — пострадала 14-летняя девочка, разрушения зафиксировали в восьми частных домах.

14-летняя девочка пострадала от обстрела в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков сделал важное заявление на фоне массированных обстрелов Белгорода и областиПогибших при обстреле Белгорода готовы отпевать бесплатноЖивотные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов
#Белгородская область#Происшествия#Электроэнергия#Отключение#Лэп#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Глотово#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Гладков сделал важное заявление на фоне массированных обстрелов Белгорода и области
Сегодня, 11:49
Первоклассник и его молодая мама погибли при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 09:36
Погибших при обстреле Белгорода готовы отпевать бесплатно
Сегодня, 11:23
В Белгороде нашли «слившего» работу ПВО парня?
Сегодня, 08:38
Животные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов
Сегодня, 10:15