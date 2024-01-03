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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Утром над Белгородской областью уничтожили 12 ракет

Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгород утром 3 января

3 января 2024, 06:29
Фото: Midjourney

Утром над Белгородской областью уничтожили 12 ракет

Противник атаковал регион «Точкой-У» и «Ольхой», сообщили в Минобороны РФ. Взрывы в Белгороде и Белгородском районе раздались рано утром 3 января. В городе объявляли ракетную опасность.

Рано утром 3 января Белгородская область пережила очередную атаку ВСУ. Как стало известно, противник ударил по региону 12 ракетами. ВСУ запустили шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть — РСЗО «Ольха».

Сработала система ПВО. Ранее стало известно, что несколько воздушных целей сбили на подлёте к городу. В Белгороде включали сирену и объявляли ракетную опасность.

Информации о разрушениях пока нет. Подомовой обход начнут утром, когда позволит обстановка.

Ракетную опасность объявили в Белгороде: над городом раздались взрывы
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