Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгород утром 3 января

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Рано утром 3 января Белгородская область пережила очередную атаку ВСУ. Как стало известно, противник ударил по региону 12 ракетами. ВСУ запустили шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть — РСЗО «Ольха».
Сработала система ПВО. Ранее стало известно, что несколько воздушных целей сбили на подлёте к городу. В Белгороде включали сирену и объявляли ракетную опасность.
Информации о разрушениях пока нет. Подомовой обход начнут утром, когда позволит обстановка.