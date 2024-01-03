Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгород утром 3 января

Утром над Белгородской областью уничтожили 12 ракет

Противник атаковал регион «Точкой-У» и «Ольхой», сообщили в Минобороны РФ. Взрывы в Белгороде и Белгородском районе раздались рано утром 3 января. В городе объявляли ракетную опасность.