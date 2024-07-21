Зафиксированные повреждения в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

В результате обстрелов Белгородской области были нанесены разрушения — множеству жилых домов, квартир и хозяйственных объектов. Также повреждены автомобили. Пострадавших нет.