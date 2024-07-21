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Глотово

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2024
Два водителя ранены после атак дронов ВСУ на автомобили под Белгородом
21 июля, 11:08
После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина
22 июня, 10:17
ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский фельдшерско-акушерский пункт
В результате сброса взрывного устройства произошёл пожар в здании. Огонь оперативно потушили. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
15 апреля, 08:08
«Почти половина села уничтожена»: что происходит в белгородском приграничье
Село в Грайворонском горокруге часто попадает под обстрелы. В результате атак уничтожена недавно отреставрированная церковь, сильно повреждена отремонтированная школа. Кадры с места показали журналисты «Известий».
3 апреля, 07:05
В семь белгородских населённых пунктов ограничат въезд из-за опасной обстановки
19 марта, 20:48
Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
15 марта, 13:37
Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет
Губернатор посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, у которых шли бои с украинскими формированиями.
14 марта, 21:50
Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
22 февраля целями для атак украинских военных стали Белгородский район, а также Шебекинский и Грайворонский городские округа, сообщил Вячеслав Гладков.
23 февраля, 07:42
Зафиксированные повреждения в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки
В результате обстрелов Белгородской области были нанесены разрушения — множеству жилых домов, квартир и хозяйственных объектов. Также повреждены автомобили. Пострадавших нет.
4 января, 08:25
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: последствия ощутили жители трёх сёл
3 января, 12:12
2023
Абоненты двух белгородских сёл попали под отключение после обстрела ВСУ
18 сентября 2023, 07:59
В попадающем под обстрелы Грайворонском горокруге составили реестр разрушений
29 июня 2023, 14:07
Белгородцев предупредили о «контролируемом подрыве снаряда»
6 июня 2023, 14:49
Грайворонский завод заставил сотрудников отрабатывать простой из-за атаки ДРГ
26 мая 2023, 18:22
Подвергшиеся атаке ДРГ белгородские сёла снова попали под обстрел
26 мая 2023, 07:04
Обстрелы с самого утра: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье
26 мая 2023, 06:29
Два человека ранены после обстрела белгородского села, женщина в тяжёлом состоянии
22 мая 2023, 11:25

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