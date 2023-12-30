Удар ВСУ по центру Белгорода 30 декабря: что известно к этому часу

Менее, чем через час, сработала система оповещения населения, белгородцев попросили спуститься в укрытия, предварительно перекрыв газ, воду, отключив электроснабжение и взяв с собой важные вещи и документы. Жителей попросили спрятаться в укрытия и дождаться, когда угроза уйдёт и закончится ракетная опасность, которую также объявили и в Шебекино.