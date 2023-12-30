Удар ВСУ по центру Белгорода 30 декабря: что известно к этому часу

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
К вечеру субботы, 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород. После происшествия сообщалось о нескольких погибших в социальных сетях Вячеслава Гладкова. В их числе двое детей.
Пострадал центр города. Около 15:00 над Белгородом произошла серия взрывов и активировалась система ПВО. Читатели стали массово сообщать о громких звуках из разных частей Белгорода и за ним. Жители получили сообщения от РСЧС о возможной угрозе ракетного нападения.
Как сообщил губернатор во время атаки ВСУ погибли двое детей. Многие белгородцы пострадали. Также фиксировался прилёт в жилой сектор Белгорода, после стали появляться сообщения о возникших пожарах.
Как сообщилTelegram-канал Baza, один из выпущенных ВСУ снарядов упал на каток на Соборной площади, который в тот момент работал. Кроме того, в Белгороде зафиксировали несколько пожаров. Горели в том числе автомобили.
Менее, чем через час, сработала система оповещения населения, белгородцев попросили спуститься в укрытия, предварительно перекрыв газ, воду, отключив электроснабжение и взяв с собой важные вещи и документы. Жителей попросили спрятаться в укрытия и дождаться, когда угроза уйдёт и закончится ракетная опасность, которую также объявили и в Шебекино.
Однако многие белгородцы стали сообщать о том, что не могут попасть в убежище, т. к. двери подвалов оказались закрытыми.
ВСУ также повторили обстрел посёлка Уразово Валуйского городского округа, который уже был обстрелян ночью 29 декабря. По предварительной информации, которую тогда сообщил губернатор, пострадавших нет. Однако имеется прямой прилёт в физкультурно-оздоровительный комплекс, а также повреждены оказались 20 жилых домов населённого пункта и линия электропередачи. Аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия.
Информация о погибших и раненых в результате нападения ВСУ на Белгород была уточнена МЧС. К 18:00 стало известно, что в результате атаки погибли 12 взрослых горожан и двое детей.
Количество пострадавших уже превысило 100 человек. По последним данным, известно о 108 раненых, среди которых 15 детей.
Ранее, по данным МЧС РФ, сообщалось о гибели девяти взрослых и одного ребёнка. Информацию приводит МЧС РФ. Ранено 45 человек. Четверо из них — дети.
Близ села Красное Шебекинского ГО произведена атака со стороны ВСУ. В результате этого инцидента возник пожар на окраине посёлка. В результате данной ситуации никто не пострадал. В частном жилом районе разрушений не зафиксировано. Однако поступила информация о прилёте и возгорании на территории неиспользуемого сельскохозяйственного предприятия.
В 16:25 Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной угрозы. Кроме того президент РФ Владимир Путин был проинформирован о нападении вооружённых сил Украины на Белгород. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь Дмитрий Песков, как сообщает ТАСС.
По указанию Путина, в Белгород отправлена бригада медиков из федерального Министерства здравоохранения для оказания помощи пострадавшим. Руководить этой группой будет министр Михаил Мурашко. Кроме того, в столицу региона прибудут спасатели из федерального МЧС.
Напомним, что после утреннего обхода Белгорода после очередной ночной атаке ВСУ фиксировалось только 16 домов, шесть хозпостроек и 14 автомобилей в числе пострадавших.
Однако уже после обеда количество повреждённых частных домов увеличилось до 55. Разрушения обнаружены в одной из квартир, в двух зданиях хозсубъектов и на трёх соцобъектах: футбольном манеже, центре досуга и частном детском саду. Пострадавших автомобилей стало 27.
О точных последствиях атаки ВСУ на Белгород 30 декабря пока неизвестно.