Родным пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев выплатят по 50 тысяч рублей

Расчёт суммы следующий. По две тысячи рублей в сутки — на питание, восемь тысяч рублей — компенсация проезда. Само проживание в Москве — бесплатно. Сумма рассчитана на 21 день прибывания. Выплаты начнутся с 9 января Если же пострадавшим белгородцам необходимо задержаться в медицинском учреждении, то, соответственно, продлеваются и выплаты. Пострадавших белгородцев, находящихся в Москве, на сегодняшний день — 25.



Также сообщается, что все затраты на похороны, включая поминки, на себя возьмёт администрация Белгородской области. Так, января пройдёт следующее заседание совета, на котором определят следующие выплаты и решат, куда их направить.