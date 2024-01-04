Родным пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев выплатят по 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Об этом решении рассказала Ольга Димченко, руководитель БРОО «Синяя птица». Девушка входит в состав в состав общественного совета.
Так, на заседании от 3 января совет принял решение о выплате в 50 тысяч рублей тем родственникам пострадавших белгородцев, которые на данный момент ухаживают за ними в медучреждениях Москвы.
Расчёт суммы следующий. По две тысячи рублей в сутки — на питание, восемь тысяч рублей — компенсация проезда. Само проживание в Москве — бесплатно. Сумма рассчитана на 21 день прибывания. Выплаты начнутся с 9 января Если же пострадавшим белгородцам необходимо задержаться в медицинском учреждении, то, соответственно, продлеваются и выплаты. Пострадавших белгородцев, находящихся в Москве, на сегодняшний день — 25.
Также сообщается, что все затраты на похороны, включая поминки, на себя возьмёт администрация Белгородской области. Так, января пройдёт следующее заседание совета, на котором определят следующие выплаты и решат, куда их направить.
«Все возможности в рамках государственной помощи — реабилитации, протезы, лекарства будут обеспечены государством. На данный момент невозможно определить, какая именно реабилитация понадобится и в каких центрах. Это будет понятно, когда дети и взрослые стабилизируются, будут понятны последствия по здоровью. Если вы хотите внести свой вклад в помощь семьям раненых и погибших, вы можете перевести деньги в Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей».
Ольга Димченко, руководитель БРОО «Синяя птица»
Сегодня также стало известно о состоянии раненых белгородцев, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях. Это 66 белгородцев. Выписаны 4 человека. Одну юную белгородку транспортировали в Москву.