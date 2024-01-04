Самого маленького пациента среди раненых белгородцев транспортировали в Москву

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Девочка получила серьёзное ранение. Ранее её состояние не позволяло произвести транспортировку. Сейчас оно улучшилось.
«Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также ещё два белгородца переведены из реанимации в общие палаты. Как сообщается, все необходимые лекарственные препараты в больницах Белгорода есть.
Ранее белгородские медики поделились воспоминаниями о событиях 30 декабря. Те, кто оказывал первую помощь пострадавшим, рассказали свои истории. Видео появилось в Telegram-канале мэрии Белгорода.