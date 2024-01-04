Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Раненые и пострадавшие

Самого маленького пациента среди раненых белгородцев транспортировали в Москву

4 января 2024, 07:34
Фото: 1MI
Раненые и пострадавшие

Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направили на лечение в Москву

Рассказали о состоянии раненых белгородцев, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях. Это 66 белгородцев. Выписаны 4 человека. Одну юную белгородку транспортировали в Москву.

Девочка получила серьёзное ранение. Ранее её состояние не позволяло произвести транспортировку. Сейчас оно улучшилось.

«Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также ещё два белгородца переведены из реанимации в общие палаты. Как сообщается, все необходимые лекарственные препараты в больницах Белгорода есть.

Ранее белгородские медики поделились воспоминаниями о событиях 30 декабря. Те, кто оказывал первую помощь пострадавшим, рассказали свои истории. Видео появилось в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Читайте также:
Погибший и раненые, повреждены дома и автомобили: итоги ночной атаки ВСУ на БелгородПри обстреле Белгорода погиб 27-летний водитель ЕТКЖенщину ранило при повторном обстреле Белгорода 2 января
#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Врачи#Москва#Губернатор#Помощь#Реанимация#Область#Новости Белгорода#Лекарственные препараты#Раненые#Ситуация#Белгород#Татьяна Лукащева#Лечебные учреждения
Подпишитесь
В Белгороде эвакуировали 600 человек из 323 домов из-за неразорвавшегося боеприпаса
Сегодня, 06:44
В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ
Вчера, 17:11
Начальство приказало закрасить триколор? Появились подробности странной истории
Вчера, 13:55
Авиаопасность и эвакуация людей: как прошёл новый неспокойный день в Белгороде?
Вчера, 15:40
Сергачёв знает будущее, а в парке Белгорода качки-онанисты: главный стыд 2023 года
Вчера, 14:00