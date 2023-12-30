Погибший и раненые, повреждены дома и автомобили: итоги ночной атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как сообщалось ранее, при ночном обстреле ВСУ Белгорода погиб мужчина. Один из снарядов попал в частный жилой дом. Также есть четверо раненых. Среди них женщина и ребёнок 10 лет. Ребёнок находится в состоянии средней тяжести, он получил ранение ягодичной области. У женщины — осколочное ранение височной области. Пострадали и двое мужчин. У первого зафиксировано осколочное ранение головы, а у второго — контузия.
Кроме того, пострадало 10 частных домов, а один из них оказался частично разрушен. Среди повреждённого имущества также есть два автомобиля. Тепловой контур домов начали закрывать ещё ночью. После окончания утреннего обхода уже сегодня сообщат большие подробности.
Повреждена ночью оказалась и система водообеспечения Белгорода. На выезды отправились аварийные бригады, а также Валентин Демидов и Сергей Довгалюк, рассказал Вячеслав Гладков. Проблемы с газопроводом удалось решить быстро и оперативно.
Напомним, что громкие взрывы вчера стали раздаваться к 23:00, а жители Белгорода находили осколки сбитых предметов. Как позже сообщили в Минобороне, над Белгородом сбили 13 ракет.