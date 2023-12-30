Погибший и раненые, повреждены дома и автомобили: итоги ночной атаки ВСУ на Белгород

Как сообщалось ранее, при ночном обстреле ВСУ Белгорода погиб мужчина. Один из снарядов попал в частный жилой дом. Также есть четверо раненых. Среди них женщина и ребёнок 10 лет. Ребёнок находится в состоянии средней тяжести, он получил ранение ягодичной области. У женщины — осколочное ранение височной области. Пострадали и двое мужчин. У первого зафиксировано осколочное ранение головы, а у второго — контузия.