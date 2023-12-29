Есть погибший и пострадавший: Гладков сообщил подробности ночных взрывов в Белгороде

Posted Вчера, 20:44
Published Вчера, 20:44
Modified Вчера, 20:46
Updated Вчера, 20:46
Один человек погиб в результате ночных взрывов над Белгородом 29 декабря. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть ещё один пострадавший.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к столице региона сбито несколько воздушных целей.
Информация о последствиях уточняется. Глава региона выехал на место происшествия.
Серия взрывов раздалась над Белгородом в районе 23:00. Очевидцы сообщали, что нашли осколки сбитых предметов в разных частях города.
По словам горожан, после взрывов на Крейде и в центре пропала вода. Официальной информации от Белоблводоканала пока не было.