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Posted Вчера, 20:44

Published Вчера, 20:44

Modified Вчера, 20:46

Updated Вчера, 20:46

Один человек погиб, ещё один пострадал в результате взрывов над Белгородом

Есть погибший и пострадавший: Гладков сообщил подробности ночных взрывов в Белгороде

29 декабря 2023, 20:44
Фото: Midjourney

Один человек погиб, ещё один пострадал в результате взрывов над Белгородом

Громко в Белгороде было поздно вечером 29 декабря. Сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. На место происшествия выехал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Один человек погиб в результате ночных взрывов над Белгородом 29 декабря. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть ещё один пострадавший.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к столице региона сбито несколько воздушных целей.

Информация о последствиях уточняется. Глава региона выехал на место происшествия.

Серия взрывов раздалась над Белгородом в районе 23:00. Очевидцы сообщали, что нашли осколки сбитых предметов в разных частях города.

По словам горожан, после взрывов на Крейде и в центре пропала вода. Официальной информации от Белоблводоканала пока не было.

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