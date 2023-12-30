Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после мощной атаки

Posted Вчера, 22:09
Published Вчера, 22:09
Modified Вчера, 22:12
Updated Вчера, 22:12
В Белгороде в результате ночной атаки повреждения выявили в десяти частных домах. Один из них частично разрушен. В остальных домах выбило стёкла.
Повреждения получили и два автомобиля.
Информацию о последствиях уточнят утром. Именно тогда продолжится подомовой обход.
Взрывы над Белгородом раздались в районе 23:00. Сработала система ПВО. Как сообщили в Минобороны, сбили 13 реактивных снарядов.
В результате прямого попадания в частный дом погиб мужчина. Четыре человека пострадали, один из них — 10-летний ребёнок. Всех раненых отправили в больницы.