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Posted Вчера, 22:09

Published Вчера, 22:09

Modified Вчера, 22:12

Updated Вчера, 22:12

Последствия атаки на Белгород

Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после мощной атаки

29 декабря 2023, 22:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки на Белгород

Дома и автомобили пострадали в результате ночных взрывов в Белгороде

Разрушения выявили в десяти домах. Это предварительная информация: точные данные будут после утреннего подомового обхода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате ночной атаки повреждения выявили в десяти частных домах. Один из них частично разрушен. В остальных домах выбило стёкла.

Повреждения получили и два автомобиля.

Информацию о последствиях уточнят утром. Именно тогда продолжится подомовой обход.

Взрывы над Белгородом раздались в районе 23:00. Сработала система ПВО. Как сообщили в Минобороны, сбили 13 реактивных снарядов.

В результате прямого попадания в частный дом погиб мужчина. Четыре человека пострадали, один из них — 10-летний ребёнок. Всех раненых отправили в больницы.

Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Число пострадавших в результате ночной атаки на Белгород увеличилось
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