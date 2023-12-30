Проблема есть: в Белгороде после ночных взрывов возникли перебои с водой

Posted Вчера, 22:20
Published Вчера, 22:20
Modified Вчера, 22:23
Updated Вчера, 22:23
После ночных взрывов в Белгороде некоторые горожане сообщили об отсутствии воды или её слабом напоре. Так, жалобы поступали от жителей центра города, Крейды, микрорайона Восточный.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема есть. Места повреждений системы водообеспечения определяют специалисты.
На место выехали аварийные бригады. Как только найдутся места повреждений, начнутся восстановительные работы.
Взрывы над Белгородом раздались 29 декабря в районе 23:00. Сработала система ПВО, осколки от сбитых предметов падали в разных частях Белгорода и Белгородского района. Всего сбито 13 реактивных снарядов.
Разрушения есть в десяти частных домах, повреждены два автомобиля. Ранены четыре человека, в том числе ребёнок. Один мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в частный дом.