Так громко не было давно: над Белгородом раздалось несколько взрывов

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
В Белгороде поздно вечером 29 декабря было очень громко. Серия взрывов раздалась в районе 23:00.
С чем связаны громкие звуки, пока точно не известно. Очевидцы в Сети сообщают, что находят осколки сбитых предметов в разных частях города.
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Это как минимум третий раз, когда над городом раздаются взрывы. Громко в Белгороде было в районе шести и восьми часов утра. Тогда звуки были связаны с работой российских военных.
Затем грохот в небе горожане слышали в районе 15:00. В этом случае сработала система ПВО: воздушную цель сбили на подлёте к городу. В Минобороны уточнили, что сбили три американские ракеты.