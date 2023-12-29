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Posted Сегодня, 20:23

Published Сегодня, 20:23

Modified Сегодня, 20:36

Updated Сегодня, 20:36

Осколки сбитого предмета после

Так громко не было давно: над Белгородом раздалось несколько взрывов

29 декабря 2023, 20:23
Фото: «Белплюс»
Осколки сбитого предмета после

Белгородцев испугали громкие звуки

В районе 23:00 в небе над городом было очень громко. Очевидцы сообщают, что в разных частях города находят осколки от сбитых предметов. Однако официальной информации по поводу громких звуков пока не было.

В Белгороде поздно вечером 29 декабря было очень громко. Серия взрывов раздалась в районе 23:00.

С чем связаны громкие звуки, пока точно не известно. Очевидцы в Сети сообщают, что находят осколки сбитых предметов в разных частях города.

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Это как минимум третий раз, когда над городом раздаются взрывы. Громко в Белгороде было в районе шести и восьми часов утра. Тогда звуки были связаны с работой российских военных.

Затем грохот в небе горожане слышали в районе 15:00. В этом случае сработала система ПВО: воздушную цель сбили на подлёте к городу. В Минобороны уточнили, что сбили три американские ракеты.

Найденные обломки после взрывов над БелгородомНайденные обломки после взрывов над Белгородом
Найденные обломки после взрывов над Белгородом
Фото: «Жесть Белгород»
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