Число пострадавших в результате ночной атаки на Белгород увеличилось

Posted Вчера, 21:59
Published Вчера, 21:59
Modified Вчера, 22:01
Updated Вчера, 22:01
В Белгороде выросло число пострадавших в результате массированной атаки. Ранения получили четыре человека.
Один из них — 10-летний ребёнок. У него осколочное ранение ягодичной области. В состоянии средней степени тяжести его отвезли в детскую областную больницу.
Пострадали ещё двое мужчин. У одного из них — контузия, у другого — осколочные ранения головы.
Четвёртой пострадавшей стала женщина. У неё — осколочное ранение височной области. Всех пострадавших госпитализировали.
Ещё один человек погиб. В результате прямого попадания снаряда в частный дом на месте скончался мужчина.