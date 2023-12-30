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Posted Вчера, 21:59

Published Вчера, 21:59

Modified Вчера, 22:01

Updated Вчера, 22:01

Разрушения после атаки ВСУ

Число пострадавших в результате ночной атаки на Белгород увеличилось

29 декабря 2023, 21:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки ВСУ

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за массированной атаки

Среди пострадавших есть ребёнок. Помимо этого, ранены двое мужчин и женщина. Ещё один человек погиб в результате прямого попадания снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде выросло число пострадавших в результате массированной атаки. Ранения получили четыре человека.

Один из них — 10-летний ребёнок. У него осколочное ранение ягодичной области. В состоянии средней степени тяжести его отвезли в детскую областную больницу.

Пострадали ещё двое мужчин. У одного из них — контузия, у другого — осколочные ранения головы.

Четвёртой пострадавшей стала женщина. У неё — осколочное ранение височной области. Всех пострадавших госпитализировали.

Ещё один человек погиб. В результате прямого попадания снаряда в частный дом на месте скончался мужчина.

Есть погибший и пострадавший: Гладков сообщил подробности ночных взрывов в Белгороде
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