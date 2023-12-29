Дом белгородцев пострадал при обстреле ВСУ

Днём ранее, 28 декабря, ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз. При атаке дрона-камикадзе ранен мирный житель. В общей сложности за день от обстрелов пострадали семь домов. Разрушения есть в Грайворонском и Шебекинском горокругах.