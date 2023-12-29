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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

ВСУ обстреляли Вязовое в Белгородской области

Дом белгородцев пострадал при обстреле ВСУ

29 декабря 2023, 11:28
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Вязовое в Белгородской области

Прилёт был в Краснояружском районе. Осколками снаряда посекло не только дом, но и расположенную рядом хозпостройку. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

29 декабря ВСУ обстреляли приграничный Краснояружский район. Повреждения есть в доме в Вязовом.

В нём осколками снаряда посекло забор. Помимо этого, пострадала хозпостройка. На месте происшествия продолжается подомовой обход.

Раненых среди мирных жителей нет.

Днём ранее, 28 декабря, ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз. При атаке дрона-камикадзе ранен мирный житель. В общей сложности за день от обстрелов пострадали семь домов. Разрушения есть в Грайворонском и Шебекинском горокругах.

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