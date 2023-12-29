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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Повреждены четыре частных дома: под обстрел попал город Шебекино

29 декабря 2023, 17:42
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

В четырёх частных домовладениях зафиксированы повреждения различной степени. Обошлось без пострадавших. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 29 декабря под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Как сообщает Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

По предварительной информации, повреждения различной степени зафиксировали в четырёх частных домах. На месте сейчас работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход территории.

Напомним, что сегодня, 29 декабря, ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARМ. Попытку атаки ракетами зафиксировали в районе 15:00. Над Белгородом в это время раздалась серия громких звуков.

ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM
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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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