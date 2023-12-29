Повреждены четыре частных дома: под обстрел попал город Шебекино

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Вечером 29 декабря под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Как сообщает Вячеслав Гладков, пострадавших нет.
По предварительной информации, повреждения различной степени зафиксировали в четырёх частных домах. На месте сейчас работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход территории.
Напомним, что сегодня, 29 декабря, ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARМ. Попытку атаки ракетами зафиксировали в районе 15:00. Над Белгородом в это время раздалась серия громких звуков.