ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»: разрушения есть в 20 домах

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
ВСУ атаковали посёлок Уразово в Валуйском городском округе из РСЗО «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако в населённом пункте есть разрушения. Повреждения получили как минимум 20 домовладений.
В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.
Вячеслав Гладков
Ранее стало известно, что при обстреле села Вязовое в Краснояружском районе пострадал частный дом. Осколками снаряда посекло забор, задело хозяйственную постройку. Среди мирных жителей никто не пострадал. На месте происшествия также проходит подомовой обход.