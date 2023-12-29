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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

Последствия обстрела Уразово

ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»: разрушения есть в 20 домах

29 декабря 2023, 12:13
Фото: Telegram-канал «Белгород С-400»
Последствия обстрела Уразово

Уразово в Белгородской области обстреляли из РСЗО «Град»

По предварительным данным, никто не пострадал, но есть разрушения. Подомовой обход продолжается. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали посёлок Уразово в Валуйском городском округе из РСЗО «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако в населённом пункте есть разрушения. Повреждения получили как минимум 20 домовладений.

В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.
Вячеслав Гладков

Ранее стало известно, что при обстреле села Вязовое в Краснояружском районе пострадал частный дом. Осколками снаряда посекло забор, задело хозяйственную постройку. Среди мирных жителей никто не пострадал. На месте происшествия также проходит подомовой обход.

Последствия обстрела УразовоПоследствия обстрела Уразово
Последствия обстрела УразовоПоследствия обстрела Уразово
Последствия обстрела УразовоПоследствия обстрела Уразово
Последствия обстрела УразовоПоследствия обстрела Уразово
Последствия обстрела Уразово
Фото: Telegram-канал «Белгород С-400»
Дом белгородцев пострадал при обстреле ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Уразово#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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