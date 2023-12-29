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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Минобороны сообщили подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM

29 декабря 2023, 12:44
Фото: Midjourney

В Минобороны сообщили подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

Все три ракеты сбила система ПВО, уточнили в Минобороны РФ. Атака была днём 29 декабря.
Сюжет
Пво

Белгородскую область 29 декабря атаковали тремя ракетами HARM производства США. Их сбила система ПВО.

Попытку атаки противорадиолокационными ракетами зафиксировали в районе 15:00. Тогда над Белгородом раздалась серия громких звуков.

Информация о последствиях уточняется. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Это не единственный удар ВСУ по региону в текущую пятницу. ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе — пострадал частный дом. Уразово в Валуйском горокруге атаковали из РСЗО «Град» — разрушения есть в 20 домах.

Накануне ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз. Пострадал мирный житель, повреждения зафиксировали в семи домах.

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