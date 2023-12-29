ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Белгородскую область 29 декабря атаковали тремя ракетами HARM производства США. Их сбила система ПВО.
Попытку атаки противорадиолокационными ракетами зафиксировали в районе 15:00. Тогда над Белгородом раздалась серия громких звуков.
Информация о последствиях уточняется. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Это не единственный удар ВСУ по региону в текущую пятницу. ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе — пострадал частный дом. Уразово в Валуйском горокруге атаковали из РСЗО «Град» — разрушения есть в 20 домах.
Накануне ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз. Пострадал мирный житель, повреждения зафиксировали в семи домах.