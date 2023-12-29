ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM

Это не единственный удар ВСУ по региону в текущую пятницу. ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе — пострадал частный дом. Уразово в Валуйском горокруге атаковали из РСЗО «Град» — разрушения есть в 20 домах.