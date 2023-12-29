Атаки на Белгородскую область не прекращаются: есть раненый и разрушения в семи домах

От ударов по Грайворонскому горокругу накануне повреждены шесть домов. Один из них пострадал в Мокрой Орловке в результате взрыва. Ещё пять — в Дроновке от миномётного обстрела. Там же пострадал и легковой автомобиль, осколками снарядов задело линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы уже ликвидировали последствия.