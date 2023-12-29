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Published Сегодня, 08:34

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Обстрел

Атаки на Белгородскую область не прекращаются: есть раненый и разрушения в семи домах

29 декабря 2023, 08:34
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ ударили по Белгородской области 69 раз за день

28 декабря под огнём были пять районов. Последствия атак есть в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В результате атаки ВСУ 28 декабря ранен мирный житель. Произошло это в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга. С беспилотника сбросили взрывное устройство, пострадавший был в этот момент на улице. Мужчина в больнице с осколочными ранениями головы, живота и ног.

От ударов по Грайворонскому горокругу накануне повреждены шесть домов. Один из них пострадал в Мокрой Орловке в результате взрыва. Ещё пять — в Дроновке от миномётного обстрела. Там же пострадал и легковой автомобиль, осколками снарядов задело линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы уже ликвидировали последствия.

Инфраструктурный объект связи повреждён в результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском Грайворонского горокруга. Помимо этого, по посёлку выпустили четыре миномётных снаряда.

Ещё восемь прилётов в Грайворонском горокруге насчитали в Мокрой Орловке, 16 прилётов — на окраине Сподарюшино.

Последствия от обстрелов были накануне и в Шебекинском горокруге. В результате миномётного прилёта в Новой Таволжанке пострадал частный дом. В нём выбиты окна, посечены фасад и забор. Всего по Новой Таволжанке выпустили один миномётный снаряд, ещё один — по Белянке.

Помимо этого, приграничный горокруг трижды атаковали с БПЛА. Один осколочный боеприпас сбросили с беспилотника над Терезовкой, второй — над Середой. Середу вдобавок атаковали дроном-камикадзе.

В Белгородском районе аналогичным способом ударили по пункту пропуска «Нехотеевка». Обошлось без последствий.

Дроном-камикадзе ВСУ накануне атаковали Борисовский район. Помимо этого, 23 миномётных снаряда выпустили по окраине Лозовой Рудки.

В Краснояружском районе насчитали пять прилётов. Один был на окраине Вязового, четыре — в Прилесье.

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