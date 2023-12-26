Сразу несколько белгородских сёл попали под обстрел, есть разрушения

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
26 декабря ВСУ обстреляли сразу два села в Грайворонском горокруге. Раненых среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Всего пострадало три дома. В Дроновке осколками снаряда задело крышу. В Рождественке выбиты окна в ещё двух домах.
Помимо этого, во втором селе пострадала линия электроснабжения. К её восстановлению приступят после согласования с Минобороны.
Напомним, что 25 декабря ВСУ ударили по Белгородской области более 40 раз. Атакован экскаватор в Борисовском районе, а в Шебекинском горокруге при миномётном обстреле пострадали двое мужчин.
В горбольнице № 2 Белгорода остаются семеро пострадавших от атак ВСУ пациентов. Об их состоянии ранее рассказала главврач Ольга Мевша.