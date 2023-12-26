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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Обстрел

Сразу несколько белгородских сёл попали под обстрел, есть разрушения

26 декабря 2023, 14:25
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Дроновку и Рождественку в Белгородской области

Повреждения есть в трёх домах. Помимо этого, пострадала линия электроснабжения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

26 декабря ВСУ обстреляли сразу два села в Грайворонском горокруге. Раненых среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Всего пострадало три дома. В Дроновке осколками снаряда задело крышу. В Рождественке выбиты окна в ещё двух домах.

Помимо этого, во втором селе пострадала линия электроснабжения. К её восстановлению приступят после согласования с Минобороны.

Напомним, что 25 декабря ВСУ ударили по Белгородской области более 40 раз. Атакован экскаватор в Борисовском районе, а в Шебекинском горокруге при миномётном обстреле пострадали двое мужчин.

В горбольнице № 2 Белгорода остаются семеро пострадавших от атак ВСУ пациентов. Об их состоянии ранее рассказала главврач Ольга Мевша.

Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?
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