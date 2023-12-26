Будут ли наказывать белгородцев за публикацию фото и видео с мест обстрелов ВСУ?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают уголовную ответственность за публикацию фото и видео последствий обстрелов ВСУ. Он отметил, что не в курсе, ведутся ли такие разговоры где-либо ещё.