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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Последствия обстрела

Будут ли наказывать белгородцев за публикацию фото и видео с мест обстрелов ВСУ?

26 декабря 2023, 12:16
Фото: 1MI
Последствия обстрела

В России пока не планируют вводить уголовку за публикацию фото с мест обстрелов

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его информации, на сегодняшний день в Кремле не ведутся подобные разговоры, пишет РБК. Однако летом соответствующий законопроект успели разработать представители Совфеда.
Сюжет
СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают уголовную ответственность за публикацию фото и видео последствий обстрелов ВСУ. Он отметил, что не в курсе, ведутся ли такие разговоры где-либо ещё.

Ранее в Феодосии опубликовали кадры последствий атаки со стороны Украины. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков пригрозил наказанием. Он отметил, что личности опубликовавших кадры установят спецслужбы.

Слухи об официальном запрете публикации фото и видео последствий атак беспилотников начали ходить по Сети ещё летом 2023 года. Соответствующий законопроект даже разработали представители Совфеда, однако его пока не приняли.

В сентябре, напомним, губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт попросил жителей не выкладывать в интернете видео и фото последствий обстрелов и сбитых дронов.

Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дронов
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#Россия#Кремль#Уголовная ответственность#Дмитрий Песков#СВО#Александра Склярова
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