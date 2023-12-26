Будут ли наказывать белгородцев за публикацию фото и видео с мест обстрелов ВСУ?

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают уголовную ответственность за публикацию фото и видео последствий обстрелов ВСУ. Он отметил, что не в курсе, ведутся ли такие разговоры где-либо ещё.
Ранее в Феодосии опубликовали кадры последствий атаки со стороны Украины. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков пригрозил наказанием. Он отметил, что личности опубликовавших кадры установят спецслужбы.
Слухи об официальном запрете публикации фото и видео последствий атак беспилотников начали ходить по Сети ещё летом 2023 года. Соответствующий законопроект даже разработали представители Совфеда, однако его пока не приняли.
В сентябре, напомним, губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт попросил жителей не выкладывать в интернете видео и фото последствий обстрелов и сбитых дронов.