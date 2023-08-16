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Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дронов

Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дронов

16 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
Члены Совфеда разработали законопроект, запрещающий гражданам публиковать в интернете и передавать в СМИ фото или видео с мест обстрелов. Об этом сообщают «Новые известия».
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Законы

В России на федеральном уровне хотят запретить гражданам выкладывать в Сеть фото и видео атак беспилотников. Соответствующий законопроект разработали представители Совфеда. Закон в случае принятия запретит публиковать в интернете и передавать в СМИ также фото и видео мест обстрела.

Как пишет издание, запрет коснётся последствий атак дронов, распространения других военных сведений. В их числе — дислокации систем ПВО и особенности их работы. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

«Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта», — цитирует ТАСС сенатора. Исключением могут быть случаи, когда такую информацию опубликовало Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области. Системы ПВО в очередной раз сбили беспилотники. Как сообщили в Минобороны, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Россия#Андрей Клишас#Законы#Общество#Беспилотник#Обстрелы#Совфед#Законопроект
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