Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дронов

«Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта», — цитирует ТАСС сенатора. Исключением могут быть случаи, когда такую информацию опубликовало Минобороны РФ.