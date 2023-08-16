Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дронов

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В России на федеральном уровне хотят запретить гражданам выкладывать в Сеть фото и видео атак беспилотников. Соответствующий законопроект разработали представители Совфеда. Закон в случае принятия запретит публиковать в интернете и передавать в СМИ также фото и видео мест обстрела.
Как пишет издание, запрет коснётся последствий атак дронов, распространения других военных сведений. В их числе — дислокации систем ПВО и особенности их работы. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.
«Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта», — цитирует ТАСС сенатора. Исключением могут быть случаи, когда такую информацию опубликовало Минобороны РФ.
Ранее военное ведомство заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области. Системы ПВО в очередной раз сбили беспилотники. Как сообщили в Минобороны, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.