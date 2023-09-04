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Курян просят не выкладывать фото и видео последствий обстрелов и сбитых дронов

Жителей соседнего с белгородским региона призвали не публиковать фото после обстрелов

4 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI

Курян просят не выкладывать фото и видео последствий обстрелов и сбитых дронов

С такой просьбой губернатор Курской области обратился к жителям во время оперативного совещания. Как заявил Роман Старовойт, этой информацией может воспользоваться противник, передают его слова «Курские известия».

Во время еженедельного оперативного совещания 4 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от публикаций фотографий и видеозаписей с последствиями обстрелов. Он отметил, что ситуация в регионе по-прежнему остаётся напряжённой.

Я прошу в комментариях к нашим сообщениям не публиковать фото и видео, записи после обстрелов или после уничтожения БПЛА. Таким образом мы помогаем террористам, а они используют эту информацию против нас.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, что минувшим летом члены Совфеда разработали законопроект, запрещающий гражданам публиковать в интернете фото или видео с мест обстрелов. Закон ещё не был принят.

Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дронов
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#Белгородская область#Курская область#Беспилотник#Фотографии#Видеозапись#Черноземье#Последствия#Роман Старовойт#Дрон#СВО#Александра Склярова
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