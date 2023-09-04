Жителей соседнего с белгородским региона призвали не публиковать фото после обстрелов

Во время еженедельного оперативного совещания 4 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от публикаций фотографий и видеозаписей с последствиями обстрелов. Он отметил, что ситуация в регионе по-прежнему остаётся напряжённой.