Жителей соседнего с белгородским региона призвали не публиковать фото после обстрелов

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Во время еженедельного оперативного совещания 4 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от публикаций фотографий и видеозаписей с последствиями обстрелов. Он отметил, что ситуация в регионе по-прежнему остаётся напряжённой.
Я прошу в комментариях к нашим сообщениям не публиковать фото и видео, записи после обстрелов или после уничтожения БПЛА. Таким образом мы помогаем террористам, а они используют эту информацию против нас.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Напомним, что минувшим летом члены Совфеда разработали законопроект, запрещающий гражданам публиковать в интернете фото или видео с мест обстрелов. Закон ещё не был принят.