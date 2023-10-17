В Белгородской области восстанавливают пострадавшие при обстрелах дома: фото

Как сообщается, 45 домов восстановили полностью. Расписки от жителей уже есть. В приоритете остаётся закрытие теплового контура. После обстрела, который произошёл 7 октября, рабочие сделали замеры. Окна для домов уже заказали. Полностью установить стеклопакеты должны до 2 ноября.