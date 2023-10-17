В Белгородской области восстанавливают пострадавшие при обстрелах дома: фото

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов рассказал о ходе восстановительных работ в посёлке Уразово, который ранее неоднократно подвергался обстрелам ВСУ. Всего повреждения зафиксировали в 147 домовладениях.
Как сообщается, 45 домов восстановили полностью. Расписки от жителей уже есть. В приоритете остаётся закрытие теплового контура. После обстрела, который произошёл 7 октября, рабочие сделали замеры. Окна для домов уже заказали. Полностью установить стеклопакеты должны до 2 ноября.
По ещё одному дому и трём квартирам необходимо дождаться результатов строительной экспертизы. Также в посёлке должны увеличить количество строительных бригад, чтобы нарастить темпы восстановительных работ.
Напомним, ВСУ атаковали приграничное Уразово 7 октября. Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». В результате атаки погиб мужчина. Он находился на улице и получил серьёзные ранения.