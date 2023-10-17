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Повреждённые дома в Уразово

В Белгородской области восстанавливают пострадавшие при обстрелах дома: фото

17 октября 2023, 11:32
Фото: Telegram-канал Алексея Дыбова
Повреждённые дома в Уразово

При обстрелах белгородского Уразово пострадали 147 домов

В 45 домовладениях восстановительные работы полностью завершились. В планах — вставить в домах окна. Это должны сделать до 2 ноября, сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов рассказал о ходе восстановительных работ в посёлке Уразово, который ранее неоднократно подвергался обстрелам ВСУ. Всего повреждения зафиксировали в 147 домовладениях.

Как сообщается, 45 домов восстановили полностью. Расписки от жителей уже есть. В приоритете остаётся закрытие теплового контура. После обстрела, который произошёл 7 октября, рабочие сделали замеры. Окна для домов уже заказали. Полностью установить стеклопакеты должны до 2 ноября.

По ещё одному дому и трём квартирам необходимо дождаться результатов строительной экспертизы. Также в посёлке должны увеличить количество строительных бригад, чтобы нарастить темпы восстановительных работ.

Напомним, ВСУ атаковали приграничное Уразово 7 октября. Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». В результате атаки погиб мужчина. Он находился на улице и получил серьёзные ранения.

Повреждённые дома в УразовоПовреждённые дома в Уразово
повреждённые дома в Уразовоповреждённые дома в Уразово
повреждённые дома в Уразовоповреждённые дома в Уразово
повреждённые дома в Уразовоповреждённые дома в Уразово
Повреждённые дома в Уразово
Фото: Telegram-канал Алексея Дыбова
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#Белгородская область#Происшествия#Алексей дыбов#Белгород#Наталья Корявых#Восстановление домов#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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