Был на улице: в Белгородской области после обстрела ВСУ не стало человека

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
7 октября ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Погиб человек. Мужчина в момент обстрела находился на улице. От полученных ран он погиб на месте.
Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». В результате обстрела повреждения различной степени получили 14 частных домов и один социальный объект. Разрушены хозпостройка и складское помещение. Повреждения получила ГАЗель.
Гладков отметил, что на месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.
Напомним, жители посёлка получили предупреждения об обстреле около 10:00. Ранее рассылка от РСЧС пришла жителям села Пороз в Грайворонском горокруге.