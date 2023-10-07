Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб мужчина

Был на улице: в Белгородской области после обстрела ВСУ не стало человека

7 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI

В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб мужчина

Белгородец погиб на месте. Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Обстрел

7 октября ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Погиб человек. Мужчина в момент обстрела находился на улице. От полученных ран он погиб на месте.

Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». В результате обстрела повреждения различной степени получили 14 частных домов и один социальный объект. Разрушены хозпостройка и складское помещение. Повреждения получила ГАЗель.

Гладков отметил, что на месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.

Напомним, жители посёлка получили предупреждения об обстреле около 10:00. Ранее рассылка от РСЧС пришла жителям села Пороз в Грайворонском горокруге.

ВСУ атакуют: под Курском работает система ПВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять машин и инфраструктурный объект пострадали от атак ВСУ в Белгородской областиВСУ обстреляли посёлок в приграничье кассетными боеприпасами: есть разрушенияВ Белгородской области 142 предприятия получили деньги после обстрелов ВСУ
#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#РСЗО#РСЧС#Оперативные службы
Подпишитесь
«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
Вчера, 09:35
«Попадёт — не попадёт»: в Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов
Вчера, 17:43
В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду
Сегодня, 06:27
Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?
Вчера, 16:00
В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками
Вчера, 16:42