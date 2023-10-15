Белгородцы пугаются взрывов и ждут компенсаций ущерба от обстрелов

Приграничье тем временем было под обстрелами. Под огнём, согласно рассылке РСЧС, сегодня были Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Вязовое, Илёк-Пеньковка, Задорожный, Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. При обстреле двух последних из перечисленных сёл пострадала линия электропередачи. Без света в итоге на время остались жители четырёх населённых пунктов. К устранению последствий аварийные службы обещали приступить в светлое время суток.