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Published Сегодня, 15:39

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Обстрел

Белгородцы пугаются взрывов и ждут компенсаций ущерба от обстрелов

15 октября 2023, 15:39
Фото: 1MI
Обстрел
15 октября в Белгородской области выдалось неспокойным: в столице звучали взрывы, приграничье вновь было под огнём. Тем временем в регионе никак не могут дождаться новую партии помощи пострадавшим компаниям, а губернатор навестил раненную во время атаки ВСУ белгородку.

Неспокойное воскресенье

Последний тёплый выходной этой осени прошёл в регионе громко. Ночью над Белгородом дважды раздались взрывы — около полуночи и после 3:00. В Минобороны заявили, что сработала система ПВО.

После полудня в Белгороде и районе вновь было громко. В небе после взрывов появились уже хорошо знакомые белые следы.

Губернатор и Минобороны подтвердили, что это вновь работала ПВО. Уничтожено два беспилотника на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, обошлось без разрушений. По крайней мере, уточняющая информация о последствиях не появлялась.

Приграничье тем временем было под обстрелами. Под огнём, согласно рассылке РСЧС, сегодня были Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Вязовое, Илёк-Пеньковка, Задорожный, Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. При обстреле двух последних из перечисленных сёл пострадала линия электропередачи. Без света в итоге на время остались жители четырёх населённых пунктов. К устранению последствий аварийные службы обещали приступить в светлое время суток.

Жители четырёх белгородских сёл ощутили последствия нового обстрела ВСУ
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В ожидании компенсаций

В Минпромторге РФ не смогли ответить РБК, когда пострадавшему бизнесу в белгородском приграничье ожидать новой партии помощи. Речь идёт о предприятиях в Шебекинском горокруге, огонь по которому ВСУ не прекращают до сих пор.

Весной в регионе распределили первую партию помощи, однако выделенной суммы хватило не всем. Тем временем в приграничье от обстрелов страдает имущество, сотрудники переезжают в более безопасные места.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов согласился, что существующей поддержки недостаточно, так как размер реального ущерба в разы больше. Предприниматели считают, что в Шебекино стоит создать свободную (особую) экономическую зону. Однако местные власти пока относятся к этой идее скептически.

Минпромторг не ответил, когда пострадавшим белгородским компаниям ждать новой помощи
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Долгая реабилитация после трагедии

Пострадавшая при атаке Олеся Акифи находится в стабильно тяжёлом состоянии. Травмы сотрудница БГТУ им. Шухова получила в ночь с 11 на 12 октября, когда упавшие после работы ПВО обломки беспилотника привели к взрыву.

Акифи остаётся в горбольнице № 2 Белгорода. Сюда она поступила со сложными переломами. Пациентке предстоит длительный процесс реабилитации — не менее полугода. Белгородке придётся фактически заново учиться ходить.

Несмотря на то, что состояние женщины тяжёлое, врачи отмечают положительную динамику. В скором времени её могут перевести из реанимации в отделение.

«Придётся заново учиться ходить». Гладков — о раненной при атаке белгородке
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