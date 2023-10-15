Выходные проходят неспокойно: в небе над Белгородом раздались взрывы

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
После полудня 15 октября в небе над Белгородом и районом вновь было громко. Раздалось несколько взрывов. После этого в небе остались белые следы.
Официальных комментариев по ситуации пока не было. О последствиях на земле тоже не сообщалось.
Известно также, что громко было и в Шебекинском горокруге. Местные жители предполагают, что сработала система ПВО.
Неспокойно в регионе было и накануне. Вечером 14 октября над Новой Деревней в Белгородском районе сбили беспилотник. Повреждения есть в частном доме. Причём этом не единственная атака на Белгородскую область за вчерашний день. В субботу регион подвергся массированным ударам с беспилотников.