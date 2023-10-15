Выходные проходят неспокойно: в небе над Белгородом раздались взрывы

Неспокойно в регионе было и накануне. Вечером 14 октября над Новой Деревней в Белгородском районе сбили беспилотник. Повреждения есть в частном доме. Причём этом не единственная атака на Белгородскую область за вчерашний день. В субботу регион подвергся массированным ударам с беспилотников.