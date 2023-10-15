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Published Сегодня, 11:04

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Белые следы в небе после взрывов

Выходные проходят неспокойно: в небе над Белгородом раздались взрывы

15 октября 2023, 11:04
Фото: Bel.ru
Белые следы в небе после взрывов

Над Белгородом вновь было громко

Взрывы прогремели после полудня. Громко было не только в областном центре, но и в Белгородском районе. В небе после громких звуков появились белые следы.

После полудня 15 октября в небе над Белгородом и районом вновь было громко. Раздалось несколько взрывов. После этого в небе остались белые следы.

Официальных комментариев по ситуации пока не было. О последствиях на земле тоже не сообщалось.

Известно также, что громко было и в Шебекинском горокруге. Местные жители предполагают, что сработала система ПВО.

Неспокойно в регионе было и накануне. Вечером 14 октября над Новой Деревней в Белгородском районе сбили беспилотник. Повреждения есть в частном доме. Причём этом не единственная атака на Белгородскую область за вчерашний день. В субботу регион подвергся массированным ударам с беспилотников.

Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников
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